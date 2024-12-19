Новый медицинский центр открыли в городе Котельниково





В жилом районе Восточный города Котельниково 12 декабря прошло торжественное открытие филиала клиники «ПрофМед». Символическую красную ленту разрезали генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев, заместитель главы Котельниковского муниципального района Александр Слета и директор медицинского центра Александр Елин.

Главная задача нового медучреждения – оказывать медицинские услуги не только работникам Гремячинского горно-обогатительного комбината и их семьям, но и всем жителям города Котельниково. Именно для этого предприятие привлекло в город Котельниково квалифицированных специалистов и открыло современный медицинский центр.

Проблема доступности качественных медицинских услуг стала актуальной в связи с развитием предприятия и ростом численности работников. Комбинат обеспечивает работников жильем комфорт-класса, поэтому в Котельниково переезжают целыми семьями, что значительно увеличивает численность населения города и требует расширения перечня медицинских учреждений.

В рамках повышения вовлеченности персонала и в соответствии с высокими стандартами социальной ответственности ЕвроХим-ВолгаКалий обеспечивает свой коллектив добровольным медицинским страхованием (ДМС), но из-за того, что в городе недостаточно медучреждений, ДМС не может полностью покрыть медицинские требования сотрудников.





Новая клиника, расположенная в шаговой доступности, предлагает своим пациентам широкий спектр диагностических и лечебных услуг, в числе которых лабораторные исследования, функциональная диагностика, прием узких специалистов, таких как невролог, гинеколог, терапевт-инфекционист и дерматолог. Также в клинике будет организован прием выездных врачей – кардиолога, уролога, хирурга, эндокринолога и педиатра – из областной столицы.

Медицинский центр работает в удобные часы: с 07:30 до 19:00, что позволяет сотрудникам комбината получать медицинскую помощь или выполнить необходимые процедуры, например, забор крови, инъекции, капельницы и ЭКГ, до и после рабочего дня.

Обслуживание работников ЕвроХим-ВолгаКалия и ЕвроХим-ВолгаСервиса будет проходить за счет предприятия в рамках программы ДМС. В ближайшее время планируется внедрение прямого доступа к услугам клиники без предварительного оформления документов. Жители города Котельниково смогут получать качественные медицинские услуги на платной основе.





Кроме основной медицинской помощи центр будет проводить предварительные и периодические медосмотры сотрудников Гремячинского ГОКа и подрядных организаций. Также клиника предоставляет возможность оформления различных медицинских справок и документов.

– Мы стремимся не только создавать комфортные условия труда, но и заботиться о здоровье наших работников, обеспечивая им и их семьям получение своевременной медицинской поддержки, – сказал генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – Открытие новой клиники – это наш вклад в будущее города, в благополучие его жителей, в числе которых работники Гремячинского ГОКа, а также забота о наших семьях и детях – о тех, кто делает нашу жизнь лучше и наполняет ее смыслом.

Фото: пресс-служба предприятия

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