В Волгограде разыскивают участника массового ДТП на ул. Ангарской

18 декабря в Дзержинском районе Волгограда произошло массовое столкновение автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась вечером на фоне резкого понижения температуры воздуха. Здесь у автомойки столкнулись сразу четыре автомобиля.

- По предварительной информации, в 19:30 напротив дома № 160 по ул. Ангарская произошло столкновение автомашин BMW X5, Chevrolet Aveo, Hyundai Accent, Hyundai Solaris, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии есть пострадавшие. Водителю Hyundai Accent потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в одну из ближайших больниц.

Отметим, водитель BMW с места ДТП скрылся. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают его местоположение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области