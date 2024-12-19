В Волгограде архитекторы Центра «ВЯЗ» представили на суд общественности свое видение преображения заасфальтированной территории у проходных бывшего тракторного завода, передает V102.RU.

- Пространство на пересечении проспекта Ленина, улиц Дзержинского и Ополченской занимает около 2 га, имеет высокий потенциал, но с советских времен не получало комплексного развития и в настоящее время используется волгоградцами в основном как стихийная парковка, - сообщили в мэрии.





Архитекторы предлагают создать на этой территории современное пространство, где останется парковка, но также появятся теневые зоны, архитектурные формы, новое освещение и озеленение.

В администрации отмечают, что эта концепция ляжет в основу проектно-сметной документации по ремонту этого общественного пространства.

Фото: Центра «ВЯЗ»