Общество

Волгоградский облсуд передал на СВО необходимые для быта бойцов вещи

Общество 19.12.2024 14:42
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19.12.2024 14:42


Сегодня, 19 декабря, представители Волгоградского областного суда доставили в штаб Народного фронта вещи, необходимые для обустройства быта участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», облсудом были закуплены бензопилы, автономные отопители и электрогенератор. 

– Судьи и сотрудники аппарата Волгоградского областного суда выражают благодарность российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции за их самоотверженный труд, за преданность Родине и готовность защищать её интересы, ведь они несут службу в самых сложных условиях, оставаясь верными своему долгу и присяге. Смелость, стойкость и мужество военнослужащих вдохновляют нас и служат примером истинного патриотизма, – отметили  представители облсуда.

Отметим, что кроме вещей, используемых в быту, сотрудники облсуда приобрели для участников спецоперации бинокли ночного видения, тактические фонари и мощные лазерные указки. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов ВО

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