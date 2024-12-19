Волгоградский облсуд передал на СВО необходимые для быта бойцов вещи





Сегодня, 19 декабря, представители Волгоградского областного суда доставили в штаб Народного фронта вещи, необходимые для обустройства быта участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», облсудом были закуплены бензопилы, автономные отопители и электрогенератор.

– Судьи и сотрудники аппарата Волгоградского областного суда выражают благодарность российским военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции за их самоотверженный труд, за преданность Родине и готовность защищать её интересы, ведь они несут службу в самых сложных условиях, оставаясь верными своему долгу и присяге. Смелость, стойкость и мужество военнослужащих вдохновляют нас и служат примером истинного патриотизма, – отметили представители облсуда.

Отметим, что кроме вещей, используемых в быту, сотрудники облсуда приобрели для участников спецоперации бинокли ночного видения, тактические фонари и мощные лазерные указки.

Фото: Объединенная пресс-служба судов ВО