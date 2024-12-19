Россельхознадзор уличил волгоградскую фирму в «чудесах» со свининой

Общество 19.12.2024 13:02
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19.12.2024 13:02
Очередную нестыковку в документации, которую должны вести предприниматели при оформлении электронных ветеринарных документов, выявили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. Как сообщили V102.RU в ведомстве, на площадке юридического лица, зарегистрированного в Волгоградской области, из свинины весом 466,5 кг было изготовлено больше продукции, чем было в сырье, а именно - 472, 5 кг карбоната, рульки, шкуры, сала, вырезки, ноги, голяшки, рагу, окорока, а также грудного, реберного, шейного и спинно-поясничного отруба, что фактически невозможно.
Производителю уже направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Оформленные электронные ветеринарные документы на продукцию аннулированы.
Фото V102.RU
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