Банк Уралсиб вошел в топ-3 лучших кредитов наличными

Экономика 11.12.2024 11:56 Реклама
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11.12.2024 11:56 Реклама
Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга (2 место) лучших кредитов наличными в ноябре 2024 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.10.2024 г.).
В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывалась разница между минимальной и максимальной ставками в условиях кредита, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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