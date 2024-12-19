Волгоградскому заводчику суд предписал выплатить 456 тыс. рублей за «бракованного» щенка





В Волгограде Тракторозаводский районный суд вынужден был погрузиться в тонкости, связанные с разведением и реализацией породистых питомцев. Как сообщает ИА «Высота 102», жительница Барнаула подала иск к волгоградскому заводчику с требованием о компенсации за «бракованного» щенка.

Женщина приобрела немецкого шпица и оплатила транспортировку животного к себе в родной город. Однако, как выяснилось, собака имела врождённые недуги.

- В целях установления наличия или отсутствия заболевания у щенка на момент заключения договора купли-продажи была назначена и проведена судебная ветеринарная экспертиза, согласно которой собака немецкий шпиц (померанский), переданная истцу после заключения договора купли-продажи, не соответствовала характеристикам породы, а также заявленным в метрике классам, не закрывшийся родничок является дисквалифицирующим пороком породы Deutscher Spitz, - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Волгоградской области.

Отметим, решением суда договор купли продажи был расторгнут, а заводчице предстоит выплатить 172 тыс. рублей, уплаченных за животное и его пересылку; 37,6 тыс. рублей в качестве неустойки; 3 тыс. рублей морального вреда; 83,7 тыс. потраченных покупательницей на корма и витамины для щенка; 148,1 тыс. рублей за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке; а также 120 тыс. рублей на судебную экспертизу. В свою очередь, жительница Барнаула должна будет вернуть шпица заводчику.

Фото из архива ИА «Высота 102»