Общество 19.12.2024 17:12
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19.12.2024 17:12
В приюте «Птичий остров» в Волгограде – новый постоялец. Но это совсем не птица, а наоборот – лисенок, которого уже назвали Огоньком. Как рассказала V102.RU директор приюта Арина Ерина, нашли его на трассе с жуткими переломами лап.
– Сначала думали, что он умрет, но он выжил. Сделали экспресс-тест на бешенство, все нормально. Несколько дней ушло на стабилизацию состояния, а потом в клинике ему в буквальном смысле слова собрали лапы, – говорит Алина.
Травмы у Огонька были тяжелыми – оскольчатые переломы лап, бедра, вывихи. Оперировали животное больше четырех часов. Ветеринары спасли молодому хищнику лапу, которой угрожал некроз. Лисенку установили специальную систему, и, хотя лапа полноценно сгибаться не будет, у Огонька все же останется опора. Но в природу его уже не выпустишь – он останется жить в приюте.
Как рассказала Алина, операция по спасению Огонька вышла почти в 41 тысячу рублей.
– У нас было 29000, из которых 17000 на исследование. Пришлось оплатить всё, и мы ещё должны! Нужна помощь, – обратилась директор приюта к своим подписчикам и помощникам, а также к неравнодушным людям.
Помочь лисенку можно несколькими способами, перечисленным в социальных сетях «Птичьего острова», а также переводом на номер 89377240025 Сбер (Алина А) с пометкой «на Огонька».
Фото: «Птичий остров» / VK.com
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