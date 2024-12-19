В русле Мокрой Мечетки реконструируют канализационный коллектор





В Волгограде проводятся плановые работы по модернизации системы водоотведения в Тракторозаводском районе Волгограда. Сети здесь были проложены еще в 60-х–70-х годах, когда велась активная застройка микрорайона Спартановка.

– В пойме реки Мокрой Мечетки на данный момент специалисты подрядной организации завершают прокладку трубопровода – непосредственно под руслом на трехметровой глубине методом наклонно-направленного бурения, – сообщили в «Концессиях водоснабжения». – Затем по склонам поймы методом горизонтально-направленного бурения проложат новые трубы. Они изготовлены из полиэтилена низкого давления. Этот материал прочный, легкий, износостойкий, не поддается коррозии, что особенно важно при прокладке в грунте, а также препятствует образованию отложений.





Всего специалисты заменят около километра трубопровода коллектора, который отводит канализационные стоки 25 тысяч жителей Тракторозаводского района. Тем не менее, ведущиеся работы никак не влияют на действующую систему водоотведения: канализационные стоки отводятся по существующему трубопроводу. Как только новый участок будет смонтирован, его переврежут в действующий коллектор.

Обновление канализационного трубопровода позволит снизить вероятность возникновения аварий на сетях, улучшит обслуживание абонентов и даст новые возможности для развития инфраструктуры города.

Фото: пресс-служба «Концессии водоснабжения»