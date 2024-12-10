Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»

Экономика 10.12.2024 11:13 Реклама
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10.12.2024 11:13 Реклама
Банк Уралсиб продлил акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» – в ней участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.
До 30 июня 2025 года включительно оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:
• 3% от суммы операции по оплате авиабилета;
• 5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;
• 5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.
Акция проводится с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.
Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбэка программы Уралсиб Бонус.
Подробнее об акции «Путешествия с кешбэком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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