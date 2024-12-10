Экономика

Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»

Экономика 10.12.2024 11:13 Реклама
0
10.12.2024 11:13 Реклама


Банк Уралсиб продлил акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» – в ней участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip. 
До 30 июня 2025 года включительно оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:
• 3% от суммы операции по оплате авиабилета;
• 5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;
• 5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.
Акция проводится с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.
Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбэка программы Уралсиб Бонус. 
Подробнее об акции «Путешествия с кешбэком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.12.2024 20:11
Экономика 09.12.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.12.2024 14:44
Экономика 09.12.2024 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2024 16:00
Экономика 06.12.2024 16:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2024 17:18
Экономика 05.12.2024 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2024 15:17
Экономика 05.12.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.12.2024 14:01
Экономика 05.12.2024 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.12.2024 10:02
Экономика 05.12.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.12.2024 08:27
Экономика 05.12.2024 08:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.12.2024 19:54
Экономика 04.12.2024 19:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.12.2024 16:52 Реклама
Экономика 04.12.2024 16:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2024 15:35 Реклама
Экономика 04.12.2024 15:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2024 14:52 Реклама
Экономика 04.12.2024 14:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.12.2024 10:07
Экономика 04.12.2024 10:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.12.2024 15:13
Экономика 03.12.2024 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2024 11:32
Экономика 03.12.2024 11:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
Андрей Бочаров показал Патрушеву и Устинову три заводаСмотреть фотографии
15:22
В Госдуме предложили штрафовать за незаконное производство и сбыт метанолаСмотреть фотографии
14:57
Жительница Волгоградской области скинула мужчину с балконаСмотреть фотографии
14:28
Балет-былину «Илья Муромец и перо Жар-птицы» представили на сцене «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
13:44
«Давно пора»: в Волгограде нашлись довольные сокращением пригородных маршрутокСмотреть фотографии
13:41
Депутаты одобрили кандидата Галину Аликову на пост главы облкомветеринарииСмотреть фотографии
13:32
Ветераны «Ротора» сыграют с болельщиками на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
13:07
В Волгограде двое мужчин убили и закопали в огороде на даче своего приятеляСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудят погубившего пенсионерку пьяного водителяСмотреть фотографии
12:55
Путин повысил в званиях главу СУ СК по Волгоградской области и его первого замаСмотреть фотографии
12:47
Депутаты рекомендовали Марину Морозову на пост главы облкомсельхозаСмотреть фотографии
12:11
Валерий Ростовщиков отметил неравнодушие госслужащих, общественников и журналистовСмотреть фотографии
12:03
Алексей Кидалов сохранит пост главы облкоминформтехнологииСмотреть фотографии
11:38
Опубликовано видео избиения цыганкой женщины в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Владимир Якушев поздравил бойцов спецоперации с Днем Героев ОтечестваСмотреть фотографии
11:15
Патрушев-старший и Устинов прилетели в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
11:13
Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»Смотреть фотографии
11:12
V102.RU: разлетевшееся на куски в центре Волгограда такси арендовали для покатушекСмотреть фотографии
10:46
Мигрант получил 7,8 лет за убийство земляка под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:32
Избитую в «Магните» покупательницу ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде предприниматель превратил мясной фарш в рыбуСмотреть фотографии
10:10
Новогодняя распродажа: в Волгограде объявили скидки на квартиры в новостройкахСмотреть фотографии
09:48
Гандболистки «Динамо-Синары» 10 декабря на выезде сыграют с клубом АГУ-«Адыиф»Смотреть фотографии
09:41
«Одна ушла своими ногами»: врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде на улице Рокоссовского во второй раз выросли сосныСмотреть фотографии
09:01
«Яндекс такси разорвало на части»: в страшном ДТП в центре Волгограда ранены пятероСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
Федералы в Волгограде разыскивают владельца грузовика с опасными отходамиСмотреть фотографии
06:56
В Волгограде УК заплатит полмиллиона рублей за потоп в двух квартирахСмотреть фотографии
21:37
«Неужели дождались?»: «Каустик» одержал первую победу в СуперлигеСмотреть фотографии
21:04
Волгоградцы сыграли «Ауфтакт» для Пахмутовой по ее рукописным нотамСмотреть фотографииCмотреть видео
 