Задать вопросы Путину доверили волгоградским корифеям журналистики





Волгоградскую область в Москве на пресс-конференции с главой государства Владимиром Путиным доверили представлять корифеям журналистики. Как стало известно ИА «Высота 102», свои вопросы президенту попытаются задать руководители РИАЦ и МТВ, а также представители ИД «Волгоградская правда» и ВГТРК.

Так, на ответственное мероприятие из списка волгоградских журналистов допустили: директора и главного редактора РИАЦ Сергея Басалаева, главного редактора спецпроектов «Волгоградской правды» Наталью Гордееву, главного редактора МТВ Николая Коробова, а также шеф-редактор ВГТРК Артем Ямщиков.





Напомним, начало пресс-конференции с главой государства запланировано на 12.00 по московскому времени.

Фото: Сергей Басалаев / РИАЦ