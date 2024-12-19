В Волгограде устраняют аварию, превратившую в каток дорогу у ВолГУ





19 декабря в Советском районе Волгограда приступили к устранению аварии на сетях водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время специалисты производят откачку воды из технологического колодца.







- В микрорайоне ЖК «Янтарный» бригада «Концессий водоснабжения» производит откачку из колодцев на водопроводной сети. После этого к работам по устранению технологического нарушения на трубопроводе приступят специалисты подрядной организации: сети ЖК «Янтарный» находятся на гарантийном обслуживании у застройщика, - рассказали в пресс-службе «Концессии водоснабжения».

Отметим, ранее волгоградцы активно обсуждали в социальных сетях последствия этой аварии. Из-за заминки с началом застройщиком ремонтно-восстановительных работ вода подтопила проезжую часть на ул. Маршала Василевского. При этом на фоне резкого понижения температуры атмосферного воздуха на асфальте начала образовываться ледяная корка.