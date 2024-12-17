Экономика

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года

Экономика 17.12.2024 10:17 Реклама
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17.12.2024 10:17 Реклама


Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках 91, 181, 367 дней. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 24,75% годовых с учетом капитализации процентов. 
Доходность по линейке вкладов вида «Доход» в рублях теперь варьируется от 20,75 до 25,00% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада.  Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней. 
Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» составляет 20,85 – 24,65% годовых, в зависимости от срока вклада и условий выплаты процентов (ежемесячно или в конце срока).  Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 367, 541 и 732 дня. Вклад «Почетный пенсионер» может открыть клиент банка, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», либо другую карту или счет в Банке Уралсиб. 
Специально для тех, кто хочет перевести пенсию на карту Банка Уралсиб – проводится акция «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка. Стать ее участником просто: подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги), получите первую пенсию с 1 июля по 31 декабря 2024 года включительно и совершите одну покупку по карте на любую сумму. Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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