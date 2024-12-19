Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с «Орешником»

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о новейшем российском ракетном комплексе «Орешник», еще раз заявил, что шансов сбить его нет.

Глава государства предложил провести эксперимент, своего рода технологическую дуэль, чтобы это проверить.

- Пусть Запад и Украина определят район в Киеве, сосредоточат там все свои системы ПВО, а мы туда ударим «Орешником» и посмотрим, что будет, - сказал Путин.

По его мнению, шансов легко сбить или уничтожить «Орешник» нет.

Также у президента спросили, почему новейшему российскому оружию дали такое название.

- Честно? Не знаю, - сказал он.