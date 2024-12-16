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«Мы твердо стоим на ногах»: компания «Синара-Девелопмент» подвела итоги и рассказала о планах на будущее

Главное 16.12.2024 13:24 Реклама
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16.12.2024 13:24 Реклама


Несмотря на все изменения, которые в этом году происходят на рынке жилищного строительства, «Синара-Девелопмент» продолжает вводить в эксплуатацию и строить новые уникальные для Волгограда объекты недвижимости. В честь этого руководство компании – директор проектов гражданского строительства Юрий Старков и руководитель обособленного структурного подразделения в Волгограде Мария Дробаш – провело традиционную встречу со СМИ, чтобы подвести итоги года и рассказать о планах на будущее.
– Несмотря на то, что наш родной город – это Екатеринбург, в Волгограде мы себя чужими точно не чувствуем, потому что многие годы строим здесь. Это уже наш домашний регион и по проектам, и по темпам реализации жилья, – отметил Юрий Старков. – Да, вторая половина 2024 года была непростой, прежде всего, в связи с отменой льготной ипотеки. Но у всего девелоперского сообщества было время подготовиться к новым условиям работы. 
На данный момент «Синара-Девелопмент» активно присутствует на волгоградском строительном рынке уже более 15 лет. За это время в городе-герое возведено 29 многоэтажных жилых домов общей площадью 377 тысяч квадратных метров. В том числе жилые комплексы «Романовъ», Level UP и микрорайон «Новый Свет» на 120 тысяч квадратных метров жилья.
В микрорайоне «Новый Свет» построено 14 домов разной этажности. Это первый в городе проект комплексного освоения территории: здесь появился детский сад, детские площадки, супермаркеты, аптеки. В районе также расположены студии красоты, пункты маркетплейсов, стоматологический центр. Он дважды становился призером самой масштабной в России премии жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК», а проект Level UP на протяжении года занимает первое место в Едином реестре застройщиков.
Останавливаться на достигнутом компания не намерена и продолжает инвестировать в развитие рынка жилищного строительства Волгограда. Сейчас в портфеле «Синара-Девелопмент» находятся сразу три крупных жилых комплекса. Один из них – ЖК «Университетский» в Советском районе. Несмотря на то, что первый дом сдадут в конце 2024 года, а второй – во втором квартале 2025 года, здесь в продаже осталось всего 5 квартир.

В работе еще один проект – ЖК «Романовъ комфорт» на ул. Полоненко, 12, которому пока нет аналогов в регионе. Он будет сдан в эксплуатацию к концу 2025 года и станет четвертым концептуальным проектом «Синара-Девелопмент» в Дзержинском районе Волгограда. Ранее компания построила поблизости три жилых комплекса под общим именем «Романовъ».

– Для клиентов мы разработали несколько программ поддержки, – рассказала Мария Дробаш. – Первая из них – это программа беспроцентной рассрочки, которая уже нашла отклик у покупателей и будет успешно развиваться в следующем году. Также мы разработали систему скидок для семей, которые имеют на руках сертификат материнского капитала. Но самые интересные программы у нас созданы для покупателей с собственными средствами или одобренной ипотекой – им мы предоставляем скидку 10% от стоимости квартиры. Экономия получается существенная и может достигать 1 млн рублей. 
В следующем году «Синара-Девелопмент» приступит к строительству еще одного объекта в Дзержинском районе на улице Трехгорная. Это проект строительства двух домов переменной этажности, в котором компания впервые реализует квартиры с чистовой отделкой. 
– Интересной опцией, которую мы уже реализовали в проектах Екатеринбурга, станет создание в жилом комплексе соседского центра, где будут оборудованы помещения с мебелью, детской комнатой, чтобы жители могли общаться между собой, проводить совместные мероприятия, – отметил Юрий Старков. – Считаю, что это решение должно получить тиражирование и на наших будущих объектах.
В общем и целом, сейчас в реализации компании «Синара-Девелопмент» больше 100 тысяч квадратных метров жилья в Волгограде. Причем большинство объектов выходят из продажи еще на стадии строительства благодаря своим продуманным планировкам с просторными кухнями-гостиными и теплыми лоджиями, красивой благоустроенной территории и уникальным архитектурным решениям.
Девелопер стремится сделать жизнь всех своих будущих новоселов максимально комфортной, а не просто сдать объект. Внедряет в жилых комплексах эко-стиль, создает системы контроля доступа и круглосуточного видеонаблюдения, обустраивает парковки и закрывает дворы от машин, совершенствует шумоизоляцию, вводит горизонтальную разводку отопления и современные системы телеметрии. 
– Будущий год не сможет изменить наших планов. Мы твердо стоим на ногах, всегда сдаем свои объекты в срок и продолжаем строить. Буквально на днях приобрели еще одну площадку в Волгограде – территорию бывшего завода «Газоаппарат» в Дзержинском районе, которую тоже в перспективе выпустим на рынок жилой недвижимости. Поэтому, надеюсь, никакие рыночные обстоятельства на это не повлияют. Тем не менее, мы все равно ожидаем, что все девелоперы в следующем году в определенной степени будут осторожничать, ждать, как рынок будет развиваться дальше. Но ничего страшного в этом нет – отчасти мы вернемся к инструментам продажи жилья, которые были несколько лет назад, – сказал Юрий Старков. 
Фото: компания «Синара-Девелопмент».
Реклама. ООО Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент». ИНН 6685169140. Проектная декларация на https://наш.дом.рф/, erid: F7NfYUJCUneP517Qtx6t

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