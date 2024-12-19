Волгоградец трижды поменял фамилию из-за долга в 80 тысяч, но попался

В Волгоградской области судебный пристав вычислил хитрого должника, который трижды сменил фамилию из-за долгов. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, за мужчиной числилась задолженность перед кредитором, а также по налогам и штрафам ГИБДД в сумме 80 тысяч рублей.

- Чтобы скрыться от своих обязательств, он трижды поменял фамилию, причем за короткий срок, из-за чего ответы на запросы в кредитные организации, контролирующие и регистрирующие органы, позволяющие установить имущественное положение гражданина, приходили отрицательные, - рассказали в ведомстве.

Однако мужчина все же попался. Пристав установил последнюю фамилию должника, в результате на его банковские счета был наложен арест. После этого волгоградец сам пришел к приставам и погасил всю задолженность.

Фото из архива V102.RU