Общество

Волгоградцы высказались на ток-шоу «Горячее мнение» о школьном питании

Общество 19.12.2024 12:49 Реклама
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19.12.2024 12:49 Реклама

В лицее No2 Краснооктябрьского района Волгограда прошло ток-шоу «Горячее мнение», посвященное актуальным вопросам школьного питания. Мероприятие собрало вместе учеников, их родителей и педагогов, чтобы обсудить важные аспекты этой темы. Оно было организовано оператором социального питания «Виво Маркет» совместно с Ассоциацией «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».

— Формат открытого диалога дает возможность обсудить с родителями вопросы, связанные со школьным питанием, — сказала Юлия Дубровкина, заместитель директора по маркетингу ООО «Виво Маркет». — Мы получаем отклик о своей работе, а родители — ответы на волнующие их вопросы от специалистов. А также участники узнают об особенностях организации питания в школах, проблемах и задачах, которые стоят перед организаторами.

На этот раз ток-шоу прошло в обновленном формате. Эксперты развеяли мифы о питании школьников и ответили на вопросы зрителей. Они также задали свои вопросы детям, родителям и учителям. Это позволило участникам лучше понять точку зрения друг друга и найти общие решения.

Один из популярных среди родителей мифов — это то, что школьные блюда готовят из самого дешевого сырья. Однако это не так, и подобные заблуждения могут негативно влиять на восприятие здоровой пищи у детей, предупредила Алла Порхун, заместитель руководителя по связям с общественностью Ассоциации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».

— Школьное питание отличается от ресторанного, но не потому, что оно хуже. В сфере социального питания стандарты качества очень высоки. К сырью, используемому для приготовления блюд в школах, предъявляются строгие требования. Продукты, которые могут использоваться поварами в ресторанах, не подходят для детского питания. Это касается мяса, молока, масла и других ингредиентов. Таким образом, продукты в школьной столовой не только соответствуют высоким стандартам качества, но и безопасны для ребёнка, — подчеркнула Алла Порхун.

Еще один популярный миф — многие родители думают, что горячая еда привозится в готовом виде во все столовые из комбината. О том, каким образом еда попадет на стол школьников, рассказал заместитель директора по социальному питанию ООО «Виво Маркет» Артем Бойко:

— Все школы, в которых мы оказываем услугу питания делятся на два типа: столовые-доготовочные и столовые-буфеты. Доготовочные — это столовые, в которых повара готовят на месте из полуфабрикатов, которые привозят с нашего комбината питания (пельмени, вареники, котлеты из мясного, куриного, рыбного фаршей и прочее). А вот в столовых-буфетах отсутствует техническая возможность готовить на месте, таких всего 34. Именно в такие школы несколько раз в день, сразу после приготовления поварами, в специальных термосах, развозится свежая горячая еда с нашего мини-комбината — мастер-кухни.

Участники ток-шоу получили возможность узнать больше об организации питания в школе, а также о правильном питании и его значении для здоровья детей. Эксперты поделились своими знаниями и опытом, а зрители смогли задать интересующие их вопросы.

— Это мероприятие было очень полезным и информативным. Я узнала много нового о школьном питании и развеяла свои сомнения. Эксперты подробно ответили на все вопросы, а формат ток-шоу позволил обсудить важные темы в доступной и понятной форме, — поделилась впечатлениями участница мероприятия Кристина Руденко.

Отметим, это уже седьмое мероприятие в Волгограде, посвящённое школьному питанию. Первый опыт состоялся в ноябре 2023 года. С тех пор своё мнение о школьном питании высказали более 1000 родителей и детей из Дзержинского, Краснооктябрьского, Ворошиловского, Красноармейского и Тракторозаводского районов.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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