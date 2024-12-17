Федеральные новости

Минфин повысил минимальные цены на водку и коньяк с 1 января

Федеральные новости 17.12.2024 13:46
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17.12.2024 13:46


В Министерстве финансов утвердили новые минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ появился сегодня, 17 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации. Цена на алкогольные напитки повысится уже с 1 января следующего года. 

Сейчас минимальная цена пол-литровой бутылки водки начинается от 299 рублей, коньяка - от 556 рублей, а бренди - от 403 рублей.

В новом году минимальная розничная цена на водку составит уже 349 рублей, на коньяк - 651 рубль и бренди - 472 рубля. 

Отпускная стоимость у производителей будет 287, 500 и 364 рублей соответственно, оптовая цена составит 299, 527 и 383 рубля.

Напомним, что правительство России утвердило план мероприятий, направленных на сокращение потребления алкоголя к 2030 году. Федеральные власти изучают опыт регионов, которые уже ввели ограничения по продаже спиртного. Обсуждаются в обществе и другие предложения. В частности, о запрете скидок на алкоголь, его дарения, а также регулирования оборота самогонных аппаратов. 

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