Водитель «Лады Гранты» сбил женщину в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда легковой автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу вблизи консерватории. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в 7-45 напротив дома №4 по улице Мира водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на пешехода.





Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что женщина переходила дорогу по пустой улице, когда ее сбила легковушка.

Сообщается, что пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара женщина упала на проезжую часть и долго не могла подняться. Пострадавшую доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области