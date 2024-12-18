Т2 и ВТБ запустили вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXX





Оператор обновляет MiXX: впервые на телеком-рынке мультиподписка теперь включает продукт банковского сегмента. Пользователи MiXX могут открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5% годовых.

Банковскими вкладами интересуется все больше россиян. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина жителей России (49%) предпочитает хранить деньги в банках, годом ранее этот показатель составлял 41%. Отвечая на интерес клиентов, Т2 в сотрудничестве с ВТБ добавила в открытую линейку MiXX новый базовый сервис «ВТБ-Вклад MiXX» – первое предложение банковского сегмента на рынке мультиподписок.

Пользователи подписки MiXX могут открыть вклад на три месяца под 24,5% годовых. На данный момент это лучшее предложение по краткосрочным вкладам в банке и одно из лучших на рынке.

После открытия вклада ставка фиксируется и не меняется в течение всего срока. Минимальная сумма открытия – 10 тыс. руб. (в ВТБ Онлайн), а максимальная – 1 млн руб.

Сервис «ВТБ-Вклад MiXX» доступен всем пользователям актуальных версий MiXX (S, M и Max).Клиентам архивной линейки необходимо обновить версию подписки в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.

В сентябре этого года Т2 расширила возможности мультиподписки MiXX в партнерстве с Яндекс Плюсом. Клиентам стал доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. Добавив в MiXX банковский продукт, Т2 закрывает еще больше потребностей клиентов и совершенствует свой сервис. Подробности – на сайте

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

— Наша флагманская мультиподписка MiXX непрерывно обогащается самыми актуальными и интересными предложениями благодаря партнерствам с сильнейшими игроками из разных отраслей. Банковский сегмент ранее не был интегрирован в MiXX, поэтому для нас особенно важен этот этап сотрудничества с банком ВТБ. Одна из ключевых задач стратегического партнерства – модернизация продуктовых решений бизнеса. Совместный сервис «ВТБ-Вклад MiXX» более чем соответствует этой задаче. Он выводит на новый уровень не только сам продукт, но и задает тренд на рынке мультиподписок в целом. Мы уверены, что синергия банковского и телеком-сегментов поспособствует созданию уникальных и максимально полезных решений для клиентов.

Игорь Майстренко, старший вице-президент ВТБ:

— Наша копилка партнерских сервисов пополняется продуктом для абонентов Т2: мы запускаем вклад с повышенной ставкой – 24,5% на 3 месяца. Это выше, чем ставки по нашей регулярной линейке, так что у клиентов Т2 появится дополнительная выгода. Для нас это не просто новое предложение, а стратегическая задача привлечь клиентов на долгосрочное сотрудничество с ВТБ как с основным финансовым партнером.

Фото: Т2