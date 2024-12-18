«Не стали шокировать цифрами»: волгоградцы с красной икры переключились на семгу и форель





Волгоградцы продолжают изучать цены на продукты к новогоднему столу. После шокирующего подорожания красной икры, покупатели переключили свое внимание на другие, более доступные для семейного бюджета альтернативные варианты. В их числе слабосоленая красная рыба или любые другие блюда из нее, передает V102.RU.

К красной рыбе традиционно относят представителей семейства лососевых, в числе которых сёмга, форель, кета, горбуша и др. Продавцы в гипермаркетах и на рынках города отмечают, что перед праздниками красная рыба долго на прилавках не задерживается - ее быстро разбирают, особенно со скидкой.









Так, к примеру, в гипермаркете «Магнит» в Ворошиловском районе сотрудники магазина в рыбном отделе еле успевают выкладывать форель и сёмгу до того, как ее успевают разобрать горожане. Здесь как «горячие пирожки» разлетаются стейки форели по 1199 рублей за килограмм. Стейк лосося также можно купить по скидке за 1549 рублей. За килограммовую тушку форели придется отдать 559 рублей, а вот филе тилапии уже 789 рублей. Примечательно, что белое мясо тилапий продается дороже красной рыбы.









На рынке в Ворошиловском районе столпотворения у прилавков рыбных отделов не оказалось, хотя по разнообразию представителей морских обитателей выбор здесь не уступает торговым сетям. Продавцы здесь борются за каждого покупателя, расхваливая свой товар во всей красе. Рыбной продукции здесь много, но цены отличаются от магазинных. Однако торговцы уверяют, что сильного подорожания не произошло.

- К праздникам роста цен на рыбу практически не произошло. В основном постарались закупиться заранее, чтобы товар пришел вовремя - к самому новогоднему ажиотажу. Мои знакомые, кто немного опоздал с заказом, переплатили, но не сильно много. Однако цены у них остались на том же уровне, что и у меня. Стоимость пришлось нам поднять еще в ноябре из-за подорожания перевозки, поэтому к праздникам не стали шокировать людей цифрами, - рассказала хозяйка одной из рыбных точек на рынке.





Покупателям здесь предлагают различные виды красной рыбы: большие тушки мурманской форели по 1800 рублей за кило, такого же размера семга и кижуч по 2300 рублей за килограмм, дальневосточную горбушу по 650 рублей. Стейки стоят уже дороже - 2300 и 2600 рублей за кило соответственно.

И, конечно, праздничный стол не обойдется без традиционной «Селёдки под шубой». На рынке тушки селедки продают по 350 - 450 рублей за кило. А в маленьком размере - по 250 рублей за кг.





В супермаркете «Перекресток» представлены как охлажденная рыба, так и заготовки в маринаде для приготовления ее в духовке или на огне. Стейки свежего лосося здесь продают по 2199 рублей за кг, нерки - за 1299 рублей, а форели - за 1799 рублей. Хвостовая часть сёмги обойдется дешевле - за 699 рублей.









Бюджетным вариантом можно назвать неразделанные тушки дорадо, которые обойдутся в 679 рублей за килограмм. Такое же количество потрошеной радужной форели можно купить за 949 рублей. А 100-граммовая упаковка слабосоленой форели выйдет примерно на 350-380 рублей.





За маринованные заготовки волгоградцам придется уже раскошелиться. Килограмм маринованных тушек сибаса и дорадо будет стоит больше 1000 рублей, а стейки лосося в маринаде и вовсе 2699 рублей.









Фото: Павел Мирошкин / V102.RU