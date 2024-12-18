Волгоградец через суд добился решения о ремонте лифта в новостройке

Дзержинский районный суд Волгограда обязал производителя лифтов реанимировать подъемный механизм в новостройке, который сломался больше года назад. Об этом V102.RU сообщили в районном суде.

Иск подал житель Волгограда, который 22 января 2019 года подписал с застройщиком акт приема-передачи объекта долевого строительства – квартиры в многоэтажном доме, расположенном в Дзержинском районе. В этом доме был установлен механизм, производства компании ООО «Метеор Лифт». Регулярное обследование и техническое обслуживание эксплуатации лифтового оборудования осуществляло ООО «УК ТЭРА». Больше года назад - 8 декабря 2023 года - указанный лифт был выведен из эксплуатации. Жилец дома обратился за разъяснениями в управляющую компанию.

- Из ответа ООО «УК ТЭРА» следует, что в лифте имеются производственные дефекты в виде образования сплошной поверхностной коррозии стальных канатов с разрывом внешней полиуретановой оболочки из-за протекания электрохимических коррозийных процессов. Для работоспособности лифта необходимо произвести замену тяговых ремней комплектов в сборе. В ходе проведения судебной экспертизы было установлено, что причина повреждения тяговых ремней лифта обусловлена исключительно нарушением технологии производства завода изготовителя, - сообщили в районном суде.

Производителя лифта обязали в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки, восстановить работоспособность лифта, заменив все тяговые ремни комплектов в сборе.

В случае неисполнения судебного решения, за каждый месяц в пользу волгоградца будет взыскиваться неустойка в размере 10 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.