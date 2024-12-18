В Волжском ГАЗель снесла голубые ели

Происшествия 18.12.2024 11:31
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18.12.2024 11:31
В Волжском микроавтобус, вылетевший в сквер Строителей, снес световую фигуру и повредил зеленые насаждения. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, пострадали две голубые ели, можжевельник, розы, также разбита тротуарная плитка.
Происшествие случилось сегодня, 18 декабря, около двух часов ночи. Обстоятельства ДТП выясняются.
По свидетельству очевидцев, ГАЗель едва не протаранила и памятник основателю города Федору Логинову, установленному в сквере.
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