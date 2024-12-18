Происшествия

Власти Волгограда подлатали повреждённый вандалами символ Крымской весны

Происшествия 18.12.2024 11:15
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18.12.2024 11:15


В Центральном районе Волгограда на территории сквера на ул. 7-й Гвардейской завершился обещанный властями ремонт композиции «Мы вместе», посвящённой воссоединению Крымского полуострова с Россией. Как сообщает ИА «Высота 102», после нападения вандалов городские службы вынуждены были заменить наиболее повреждённые элементы.

Напомним, 3 декабря неизвестные погнули вырезанные из листового железа ладони таким образом, что они стали изображать неприличные жесты.

Впоследствии специалисты муниципального предприятия «Волгоградзеленхоз» провели осмотр объекта и констатировали, что часть элементов восстановлению не подлежит. Власти были вынуждены обратиться к одному из волгоградских предприятий с просьбой повторно изготовить ладони.

Отметим, ранее стало известно о том, что по факту произошедшего отделом полиции №4 по городу Волгограду проводится проверка.

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