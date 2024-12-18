В Волгограде умудрились изготовить почти 30 кг ливера из «воздуха»

В Волгоградской области предприятию вынесено предупреждение за нарушение объемов продукции при производстве ливера, сообщили V102.RU в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

При проверке электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию установлено, что производитель умудрился из 102,7 кг сырья получить 131,5 кг ливера, что фактически невозможно.

- По данному факту нарушения уполномоченному лицу направлено предупреждение. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством, - сообщили в управлении.

Электронные сертификаты на такую продукцию аннулированы.

Фото из архива V102.RU