



Накануне в Москве состоялся XXII съезд партии «Единая Россия», на котором приняли изменения в народную программу, устав, провели ротацию руководящих органов и определили задачи партии – от подготовки к выборам 2026 года до участия в нацпроектах и работе на долгосрочную перспективу. Приоритетные цели поставил Президент Владимир Путин, сообщает сайт ER.ru

– «Единая Россия», как настоящий лидер, работает именно там, где решается судьба страны, вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтёрами, которые формируют всё самое необходимое, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу. Многие депутаты Государственной Думы от «Единой России», региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это – мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения, – отметил Президент, открывая пленарное заседание.

Отдельно он остановился на поддержке участников СВО – ей теперь будет посвящён целый раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений. В том числе, по обеспечению возможностей для профессиональной переподготовки участников СВО и членов их семей, созданию условий для профессиональной самореализации бойцов, обеспечению их медицинской реабилитации.

Он также поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту национальных интересов России на фронте и в тылу. И поручил партии продолжать наращивать усилия по всем ключевым направлениям, в том числе, в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших близких.

– Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжёлых ранений, - сказал Президент.

Одним из направлений работы с участниками СВО является кадровое. Владимир Путин поручил расширять федеральный проект «Время Героев»: запустить аналогичные программы в регионах, а партии – принять в этой работе активное участие и организовать для бойцов спецоперации подготовку.

Поддержку бойцов, их развитие партия выводит на новый уровень – при ротации Высшего и Генерального советов в них вошли участники спецоперации. В том числе, Герой РФ Владислав Головин; Герой РФ Андрей Митяшин; Герой РФ, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов; Герой России, слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Юрий Абаев; Герой Российской Федерации, замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустам Сайфуллин; Герой РФ, замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель; кавалер трёх орденов Мужества, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов; кавалер трёх орденов Мужества, замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков и многие другие.

Также на съезде представили обновлённую народную программу партии. Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, предложения собрали со всей страны. Обновлённый документ дополнен 39 новыми положениями, теперь их 389. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов и перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания документ уделяет вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья.

Председатель партии поручил подготовиться к публичному отчёту по народной программе и завершить её реализацию в следующем году. А также провести всенародное обсуждение образа будущего страны – это станет отправной точкой для подготовки конкретных направлений, разделов и системы показателей программы «Единой России» на выборах в Госдуму в 2026 году.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что статус партии большинства предъявляет повышенные требования ко всем её представителям. Обязательным условием профессиональной состоятельности должна быть прямая коммуникация с людьми.

– Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной (эффективности) партийного актива, особенно при решении вопроса о повторном выдвижении в состав представительных органов любого уровня, – сказал Владимир Путин.

На площадке съезда также состоялось заседание Генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев. Он отметил, что на Владимир Путин поставил «Единой России» основополагающие задачи, которые станут основной «программой в действии на ближайшую перспективу».

Отметим, что следующий год для партии станет Годом муниципального депутата. При этом партия продолжит развивать и первичные отделения – этому был посвящён весь 2024 год.

– Прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми – зона их ответственности, – сказал на пленарном заседании съезда Президент.

Он также выразил уверенность, что «Единая Россия» примет самое активное участие в работе по развитию единой и сильной страны.

Фото: пресс-служба ЕР.