В Волжском родным погибших на СВО бойцов вручили ордена Мужества

Сегодня, 18 декабря, в Волжском Волгоградской области близким погибших на СВО волжан передали Ордена Мужества, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу городского округа.
Церемония состоялась в малом зале дворца культуры «ВГС», где собрались родители и жены погибших бойцов, их друзья и другие родственники. Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно были награждены рядовые Алексей Кригин, Артем Кельдюшев и Алексей Фомин, ефрейтор Евгений Тагиев, младшие сержанты Андрей Гущин и Алексей Плотников, старший прапорщик Вячеслав Вожов. Память погибших героев присутствующие на церемонии почтили минутой молчания.
Фото: пресс-служба администрации Волжского