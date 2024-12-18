Общество

На ЕвроХим-ВолгаКалии «придумали» новую формулу точности

Общество 18.12.2024 12:56 Реклама
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18.12.2024 12:56 Реклама


На ЕвроХим-ВолгаКалии разработали «Калькулятор сменно-суточного планирования». Точность планирования – один из ключевых факторов успешной работы горнодобывающих предприятий. На Гремячинском горно-обогатительном комбинате этот инструмент был разработан в рамках проекта «Производство 2.0» и стал настоящим прорывом в организации производственных процессов. 
Идея создания «Калькулятора» возникла из потребности обеспечить максимальную достоверность планирования. Ошибки, допускаемые на этапе составления наряд-заданий, могли приводить к значительным потерям в объемах добытой руды. Требовалось найти способ просчитывать множество сценариев работы комбайновых комплексов с учетом множества взаимосвязанных параметров.
Команда проекта «Производство 2.0», включающая инженеров и аналитиков предприятия, взяла за основу методику нормирования операций. Это позволило создать математическую модель, которая учитывает боле 34 взаимосвязанных параметров. Для ее разработки было затрачено около 400 часов на хронометражные наблюдения, что обеспечило высокую точность всех результатов.
Первым шагом стал прототип «Калькулятора», созданный в Excel. Эта версия позволила команде протестировать модель, определить функциональные требования и сформировать четкое видение будущей цифровой платформы.
Следующим этапом работы стало сотрудничество с коллегами из команды «Цифровые технологии и платформы», которые перевели калькулятор на полноценную цифровую платформу и интегрировали его с системой управления производственными процессами предприятия. Результатом стал удобный и функциональный инструмент, способный автоматически рассчитывать и оформлять наряд-задания, а также генерировать необходимую отчетность.
Главное преимущество нового инструмента – исключение ошибок в планировании. Теперь установление целей, расчет ресурсов и оценка потенциала выполняются с высокой точностью, что значительно повышает производительность. Автоматизация процессов позволила сэкономить время инженерно-технического персонала, что также положительно сказалось на культуре планирования.
Кроме того, для внедрения инструмента было проведено обучение сотрудников. Инженеры и специалисты производственных участков не только освоили работу с новым калькулятором, но и внесли предложения по его дальнейшему улучшению.
Создание «Калькулятора сменно-суточного планирования» стало наглядным примером того, как внутренние компетенции предприятия могут быть использованы для решения сложных задач. Команда «Производство 2.0», в числе которых Сергей Капустин и Сергей Кривко, продемонстрировала профессионализм, креативный подход и способность работать в сжатые сроки.
Значительный вклад в развитие системы внес начальник участка горно-подготовительных работ №3 Руслан Лорсанов. Его экспертиза и предложения помогли интегрировать систему с учетом реальных потребностей производственных процессов, что позволило достичь высокой эффективности нового инструмента.
– Этот проект подтверждает, что на ЕвроХим-ВолгаКалии инновации рождаются внутри предприятия. Разработка сложной информационной системы без привлечения сторонних специалистов не только сэкономила ресурсы, но и показала высокий уровень экспертизы сотрудников комбината, – отметил руководитель направления планирования производства Андрей Усов.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneP51DxQ6gd

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