Общество

В Волгоградской области хотят запустить потоковую проверку полисов ОСАГО

Общество 18.12.2024 16:46
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18.12.2024 16:46


Волгоградская область может присоединиться к эксперименту по потоковой проверке полисов ОСАГО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «ИНТЕРФАКС», наличие страховки будут проверять с помощью сети камер дорожного видеонаблюдения.

- Сейчас мы хотим сделать эксперимент с несколькими субъектами, потому что все камеры принадлежат именно им. У нас есть запросы от Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и от одного из операторов дорожных камер Свердловской области. И вчера был разговор с владельцами дорожных камер Волгоградской области, - цитируют журналисты слова гендиректора АО «Национальная страховая информационная система» Николая Галушина.

На текущий момент специалисты обещают лишь уведомлять автолюбителей через «Госуслуги» о фиксации нарушения, однако впоследствии, после отладки системы, будет создана техническая база и для автоматического начисления штрафных санкций. Их начисление может начаться уже в конце 2026 года.

Отметим, ранее Госдума приняла в последнем чтении поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за повторное передвижение на автомобиле без ОСАГО с 3 до 5 тыс. рублей. В настоящее время депутатами обсуждается дополнение к данной норме. Страховые компании предлагают разрешить штрафовать автолюбителей не чаще раза в сутки.

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