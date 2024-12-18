Шесть самовольных строений снесут в Ворошиловском районе Волгограда

В Ворошиловском районе Волгограда ищут организацию, которая снесет шесть самовольно построенных объектов. Как сообщает V102.RU, в перечне определенных для демонтажа точек указаны два ларька, три гаража и одно ограждение.

Объекты расположены на улицах Елисеева, Баррикадной, Огарева, Неждановой, Кузнецкая и Пугачевская.

Первоначальная стоимость работ по их сносу определена в сумме 700 тысяч 200 рублей, но в ходе конкурсных процедур она может быть снижена.

Ранее, напомним, аналогичные конкурсные процедуры были объявлены в Тракторозаводском районе, где планируют снести 12 павильонов, в числе которых одно кафе-закусочная. Здесь на демонтаж объектов предусмотрено 1,2 миллиона рублей.

Фото из архива V102.RU