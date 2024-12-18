«Пока привыкают к Волгограду»: в ЦПКиО привезли 12 лам и альпак





Из Европы в Волгоград привезли 12 лам и альпак. Как сообщает ИА «Высота 102», животные пока отходят от дороги и обживаются на территории ЦПКиО, но уже в ближайшее время доступ к ним будет открыт для посетителей.

- Перед заселением мы подготовили для наших животных все необходимое для комфортной жизни: домики, поилки, сено, а также завезли их любимые лакомства, - рассказала представитель компании-организатора Диана Батчаева.

Среди новых обитателей ЦПКиО две ламы и десять альпак уакайя. В их числе две маленьких альпаки и детеныш ламы с мамой.

Отметим, специально для животных в парке был построен вольер. Однако, по признанию руководства зоны отдыха, – это лишь начало. Совсем скоро в парк переедут кролики, камерунские козочки и европейские лани.

Фото: администрация ЦПКиО