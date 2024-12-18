Расследования

Ограбившего мать и напавшего на полицейского волгоградца отправили в колонию

Расследования 18.12.2024 11:45
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18.12.2024 11:45


Центральный районный суд Волгограда приговорил к 3,5 годам колонии общего режима местного жителя, который из корыстных целей напал на свою мать, а потом замахнулся на полицейского. Об этом V102.RU сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Волгоградца признали виновным в совершении разбоя и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в июле 2024 года пьяный мужчина пришел к своей матери, стал ее избивать и требовать денег. Потом он принялся душить женщину, которая в итоге сообщила ему, где держит наличность. Из тайника матери он забрал 210 тысяч рублей. 

Через месяц волгоградец был задержан сотрудниками полиции у одного из домов по проспекту Ленина. Пьяный мужчина ругался матом и пытался спровоцировать драку. После того, как сотрудник полиции потребовал проследовать в отдел МВД для составления протокола, дебошир стал осыпать правоохранителя угрозами и пытался ударить по лицу. 

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