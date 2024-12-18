



Сегодня, 18 декабря, Минобороны России на брифинге начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова для иностранных военных атташе продемонстрировало, какие территории страны находятся в зоне досягаемости дальнобойного оружия ВСУ. Ракеты могут достигнуть несколько регионов ЦФО и ЮФО, в том числе частично и Волгоградскую область, передает V102.RU.





Так, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся Донецкая и Луганская Народная Республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область. Также в зоне досягаемости находятся регионы Центрального федерального округа - Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области и частично Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

В зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью 1 тыс. км находится несколько регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Отметим, сегодня, 18 декабря, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале об отражении трех из четырех дальнобойных ракет на территории региона. Известно, что одна из ракет попала в хозпостройку.

Фото и скриншот: Минобороны РФ