Владимир Якушев пообещал увеличить долю депутатов из числа участников СВО





Первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко в своем приветствии участников дискуссионной площадки «Элита страны. Участники СВО» отметил роль «Единой России» в поддержке бойцов, значение поддержки ребят на передовой, которое оказывают региональные отделения, актив партии, поблагодарил всех за оказанную помощь.

Также он обратил внимание на важность взаимодействия партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, ассоциацией ветеранов специальной военной операции, другими общественными организациями по помощи семьям героев. Об этом сообщает сайт ER.ru.

Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил важнейшую задачу, которую сформулировал глава государства, – формирование новой элиты государства.

– «Единая Россия» в это активно включилась. Мы готовимся к Единому дню голосования-2025. Ещё более системно подойдём к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, станет больше, – отметил он.

По его словам, при этом мало получить статус депутата, принципиально важно уметь пользоваться всеми предоставленными инструментами, работать на избирательных округах, собирать наказы избирателей и профессионально отстаивать их в законодательных органах.

Он также сообщил, что при ротации руководящих органов партии в высший и генеральный советы войдут участники СВО.

– Для нас это принципиально важно, потому что только во взаимодействии с вами мы ответим на все новые вызовы и вопросы, стоящие сегодня перед нами. Уверен, что это – серьёзное усиление и укрепление наших рядов, – сказал Владимир Якушев.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин остановился на гуманитарной миссии партии и работе по помощи участникам СВО. Он напомнил, что партия с самого начала специальной военной операции передала более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.

– Две тысячи – только в Курскую область. На пике у нас было 45 гуманитарных центров вдоль всей линии фронта, – сказал он.

Александр Сидякин подчеркнул, что «Единая Россия» выстроила работу так, чтобы решать любые задачи.

– У нас есть гражданское направление, мы закрываем его волонтёрами. Когда случаются какие-то сложные ситуации, как в Курске, мы разворачиваемся за один день. Можем обеспечить ПВРы: все 44 ПВРа Курска и 37 районных ПВРов закрыли бытовой техникой, создали распределительный центр гуманитарной помощи. Делаем большую работу, связанную с помощью военным. И это не просто закупка мавиков. Это свои разработки. Будут и дальше появляться свои изделия, которые направим фронту, приближая победу. А победа будет за нами! – заключил он.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что для участников СВО, которые возвращаются домой, необходимо организовать обучение, реабилитацию, досуговые и спортивные мероприятия.

– Важно, чтобы наши парни были заняты добрыми, хорошими делами. И тогда нашу страну ждет процветание в экономическом плане и в плане безопасности. Потому что у руля нашей партии будут стоять бойцы. Ведь мы прошли боевые действия. Война – это жесткий и быстрый экзамен на состоятельность, на грамотность и на любовь к своей Родине, – сказал он.

Сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что участникам, ветеранам СВО очень важно воспользоваться инструментами, которые предоставляет «Единая Россия».

– Это – Высшая партийная школа, другие кадровые лифты. «Единая Россия» – состоявшаяся, с большинством на всех уровнях, от муниципального, регионального до федерального – является инструментом. Инструментом, на который опирается Владимир Путин, инструментом, который делает государство более сильным, жизнь людей – более тщательно организованной. И здесь, объединяя наши репутации не только друг с другом, с партией, государством, мы продолжаем то, что нас всех отличает, – сказал он.

Напомним, «Единая Россия» 14 декабря проведёт XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нём примут участие более 1000 участников со всей страны. Здесь партия определит задачи на 2025-2026 годы, внесёт изменения в народную программу, устав, а также проведёт ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.

Также делегаты Съезда примут новое положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

Фото: пресс-служба ЕР