«Пятнашка несколько часов умирала в муках»: горьковский живодёр вновь охотится на собак в Волгограде





В Советском районе Волгограда жители посёлка Горьковский вновь бьют тревогу из-за продолжающейся череды безнаказанных убийств бездомных животных. Как сообщает ИА «Высота 102», 16 декабря многие жители населённого пункта стали очевидцами мучительной гибели дворняги у магазина «Магнит» по адресу ул. Волгоградская, д.78.







- Уже давненько к магазину прибилась собака. Она была очень добрая, и её все очень любили. За особый окрас ее ласково звали Пятнашей. Вчера в 14:00 она пришла к магазину и упала. Вскоре у нее начались судороги. Животное скончалось буквально на руках сотрудников магазина, которые пытались ей оказать хоть какую-то помощь, - рассказала журналистам одна из жительниц посёлка.

По словам женщины, люди не могли так поступить с бездомным питомцем.

- Мы не знаем, одиночка ли орудует в нашем посёлке или у них здесь целое сообщество. Но то, что уже несколько лет это всё сходит с рук, вызывает очень большую тревогу у всех жителей, - добавила волгоградка.

По её словам, живодёр не просто разбрасывает отраву по округе, но и, скорее всего, целенаправленно выбирает жертв, а затем следит за тем, как они умирают.

- Сразу после гибели животного сотрудники магазина спрятали труп, чтобы потом его можно было отдать на вскрытие и выяснить, чем собака была отравлена. Но коробка с мёртвым животным вскоре исчезала. Мы уверены, что это не совпадение, и когда все разошлись, живодёр специально выкрал тело, чтобы замести следы, - отметила жительница.

Напомним, ранее редакция сообщала о массовой гибели собак в посёлке Горьковском. 14 ноября здесь были отравлены сразу два животных. А в общей сложности за четыре минувших года в населённом пункте были убиты порядка 25 бездомных собак и ещё пять хозяйских питомцев. В том числе минувшим летом жертвой серийного догхантера здесь стала породистая швейцарская овчарка по кличке Вики.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»