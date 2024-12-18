Общество 18.12.2024 08:28
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18.12.2024 08:28
Власти Новоаннинского Волгоградской области выделили две специальные площадки для запуска новогодних салютов и фейерверков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы городского поселения, в новогоднюю ночь и праздники любители громко отметить встречу 2025 года могут это сделать только на двух участках – на площади Ленина и на улице Советская. Причем это касается как физических, так и юридических лиц.
Чиновники объяснили это решение необходимостью соблюдения противопожарных правил, а также для безопасности населения.
Ранее, напомним, в этом муниципалитете отказались от организованных новогодних гуляний.
Фото V102.RU (архив)
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