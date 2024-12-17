



17 декабря в Жирновске Волгоградской области местные жители не на шутку перепугались, увидев работу силовиков в одном из частных жилых массивов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в полдень сюда съехались наряды полиции, Росгвардии и даже сотрудники МЧС России.

По информации собственных источников редакции, здесь прошло задержание мужчины, находящегося в федеральном розыске. В какой-то момент он заперся с супругой в доме, однако силовые действия не потребовались. После беседы с правоохранителями мужчина решил добровольно проследовать в отдел полиции.

Напомним, на фоне повышенной активности правоохранителей в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что в Жирновске проходит задержание некого участника СВО, который якобы взял местных жителей в заложники. Однако, как ранее сообщала редакция, глава Жирновского района Пётр Мармур опроверг эти данные, подчеркнув, что никакой угрозы для жителей нет, а силовики свои задачи уже отработали.