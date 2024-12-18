Волгоградских должников предупредили о возможных отключениях света на праздниках





Накануне новогодних праздников волгоградцам настойчиво рекомендуют убедиться в отсутствии задолженности за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в энергосбытовой компании, отключение должников и взыскание приставами имущества производится вне зависимости от дней календаря, поэтому чтобы не встретить новый год при свечах, неплательщикам советуют не откладывать оплату по счетам.

— Всего за 11 месяцев уходящего 2024 года в службу судебных приставов, банковские учреждения и Пенсионный фонд России передано более 29 тысяч документов о взыскании с получателей коммунальной услуги электроснабжения более 203 млн рублей задолженности. При этом самое крупное списание с банковской карты было произведено в этом году на сумму 257 490 рублей, — сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт». — Большие суммы выплачивают должники и самостоятельно, получив уведомления о возбуждении исполнительного производства, в том числе и через Госуслуги. Например, только в ноябре максимальные суммы добровольного погашения задолженности составили 137 и 68 тысяч рублей с одного лицевого счета.

С сентября этого года в разы увеличился размер госпошлины, который при удовлетворении исков по взысканию задолженности взимается с неплательщика. И с этого времени «Волгоградэнергосбыт» направляет должникам и досудебные уведомления о задолженности, на оплату которых дается 10 дней. В течение этого времени можно добровольно погасить долг, избежав судебных издержек. За три месяца этого года таким способом должники предпочли выплатить более 1,8 млн долга за электроэнергию.

Не менее активно производится и отключение должников. За 11 месяцев этого года было направлено более 209 тысяч уведомлений на введение ограничения подачи электрической энергии на сумму 1,2 млрд рублей. В настоящий момент 520 млн рублей долга оплачены добровольно. Свыше 11 тысяч должников были ограничены в подаче ресурса.

Проверить свой лицевой счет на наличие долгов можно в личном кабинете на сайте энергосбытовой компании. Там же можно и оплатить задолженность.

Фото из архива V102.RU