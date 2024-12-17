Происшествия

Волгоградский пенсионер погиб на пожаре из-за электропроводки

Происшествия 17.12.2024 16:17
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17.12.2024 16:17


Сегодня, 17 декабря, в Краснооктябрьском районе Волгограда сгорел одноэтажный деревянный дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения пожара на улице Менделеева было обнаружено тело 66-летнего мужчины. 

В пожаре выгорели домашние вещи и обрешетка кровли. 

- При тушении сотрудники МЧС обнаружили 66-летнего мужчину без признаков жизни. Пламя на 15 квадратных метрах ликвидировали 9 огнеборцев на 2 спецмашинах, - уточнили в ведомстве. 

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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