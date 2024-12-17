Волгоградский пенсионер погиб на пожаре из-за электропроводки





Сегодня, 17 декабря, в Краснооктябрьском районе Волгограда сгорел одноэтажный деревянный дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения пожара на улице Менделеева было обнаружено тело 66-летнего мужчины.

В пожаре выгорели домашние вещи и обрешетка кровли.

- При тушении сотрудники МЧС обнаружили 66-летнего мужчину без признаков жизни. Пламя на 15 квадратных метрах ликвидировали 9 огнеборцев на 2 спецмашинах, - уточнили в ведомстве.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области