Общество

Коллекторы впервые вошли в ТОП-20 дефицитных профессий в Волгограде

Общество 18.12.2024 10:32
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18.12.2024 10:32


Топ-20 дефицитных специалистов в Волгоградской области в конце года возглавили токари, повара и специалисты по взысканию задолженности. Такие данные, передает V102.RU, озвучили эксперты . hh.ru.
В частности, на каждую вакансию токаря или фрезеровщика приходится лишь 0,4 резюме, повара – 1 резюме, а специалиста по взысканию задолженности – 1,1. Раньше представители этой профессии не входили в список дефицитных. Также работодатели остро нуждаются в продавцах-кассирах, риелторах, главврачах, администраторах магазинов, сварщиках и дворниках. 
Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Волгоградской области, вошли товароведы (1,7 резюме на вакансию), слесари и сантехники (1,8), парикмахеры, маляры и штукатуры (по 1,9), операторы станков с ЧПУ, электромонтажники (по 2), монтажники (2,1), операторы call-центра (2,2), автослесари, автомеханики и операторы производственной линии (2,4).

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