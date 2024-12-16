На трассе под Волгоградом Audi вылетела в кювет: пятеро в больнице





В Дубовском районе Волгоградской области Audi вылетела в кювет. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем на 574 километре трассы Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград».

По предварительной информации, водитель иномарки не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и четверо пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних детей, с травмами доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области