«А мы еще их защищали»: в маршрутках Волжский-Волгоград резко подорожал проезд

Общество 18.12.2024 09:16
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18.12.2024 09:16
Пассажиры, которые пользуются пригородными маршрутками Волжский-Волгоград, возмущены резким подорожанием проезда в коммерческом транспорте. Как рассказали V102.RU волжане, новыми ценниками в маршрутке №260 их сразили 16 декабря.
- Раньше проезд от конечной в Волжском до кардиоцентра в Волгограде стоил 100 рублей, а теперь – 130. Подорожали поездки и по Волгограду. Если раньше проезд от 3-й школы до ЦУМа в Волжском стоил 40 рублей, то теперь – 60. Не слишком ли задрали цены наши дорогие маршрутчики? 130 рублей для студентов ВолГУ доехать в одну сторону - это явный перебор. В день надо только 260 рублей на проезд! Где такие деньги взять? – негодуют пассажиры.
Водители в ответ на претензии граждан заявляют, что рост стоимости проезда связан с подорожанием бензина, запчастей и ремонта.
При этом, напомним, ранее схемы движения пригородных маршруток сообщением Волгоград-Волжский, как и другой коммерческий транспорт, курсирующий из областного центра в Городище и Краснослободск, собирались менять с 16 декабря. По замыслу областных властей, маршрутки из Волжского должны были разворачиваться в Тракторозаводском районе, а микроавтобусы, следующие из Краснослободска – около железнодорожного вокзала. Эта инициатива вызвала возмущение и пассажиров, и перевозчиков. Водители просили пассажиров направлять свои претензии в администрацию Волгоградской области и президенту. Однако недавно областные власти заявили, что отложат внедрение новой транспортной схемы до лета 2025 года.
- Получается, мы за них заступались, защищали, а теперь нам так отплатили? – рассуждают пассажиры.
В облкомтрансе пояснили, что индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки по межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам, обязаны предупреждать орган исполнительной власти о повышении тарифов за 15 дней до обозначенной даты. Сейчас в комитете выясняют, были ли поданы соответствующие уведомления.
Между тем, жители Волжского все чаще задумываются о выборе другого альтернативного маршруткам транспорта. В частности, уже многие волжане оценили доступность и удобство автобусов №123, а также электричек, связывающих Волжский с областным центром. Единственное пожелание волжан – чтобы автобусов и пригородных поездов было больше.
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