Услуга услуге рознь: Госдума защитила врачей от уголовной ответственности





17 декабря в Госдуме были приняты во втором и третьем чтении поправки в статью 238 УК, устанавливающую наказание за оказание услуг ненадлежащего качества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в новой редакции она не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи.

Необходимость таких изменений депутаты объяснили тем, что из года в год растёт количество врачей, привлекаемых за некачественное оказание медицинских услуг к уголовной ответственности. По информации зампреда парламентского комитета охраны здоровья Бадма Башанкаева, ежегодно сотни медработников становились «жертвами» соответствующей статьи.

Такой подход, по мнению депутатов, приводит к оттоку из индустрии специалистов, а также заставляет думать не о спасении пациентов, а о рисках наказания. При этом в Госдуме уверены, что такая либерализация уголовного кодекса никак не скажется на правах пациентов.