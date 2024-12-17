Происшествия

В Волгоградской области сорвало понтонный мост через Хопер

Происшествия 17.12.2024 08:49
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17.12.2024 08:49


В Урюпинском районе Волгоградской области закрыто движение по понтонному мосту через реку Хопер. Как сообщили V102.RU в Нижнедолговском сельском поселении, искусственное сооружение между хуторами Захоперский и Провороторовский было повреждено ледоходом. Местные жители отмечают, что понтонный мост иногда сносило весной. Выход моста из строя в декабре – это необычное явление. 
Между тем, в ГКУ «Дирекция автомобильных дорог» заверили, что дефекты и повреждения будут устранены в кратчайшие сроки. 
Фото Нижнедолговское сельское поселение VK.com

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