В Жирновске забаррикадировавшегося в доме беглеца скрутили силовики

Сегодня, 17 декабря, в городе Жирновске прошла операция по задержанию мужчины, который находился в федеральном розыске. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию местных Telegram-каналов, правоохранители задержали сбежавшего участника СВО, который был вооружен.

- Там весь дом окружили, все двери вскрывают. Уже КАМАЗ пригнали МЧСовский, - рассказывают очевидцы в соцсетях.

При этом в администрации Жирновского района информагентству информацию о причастности к событиям участников специальной военной операции опровергли.

- Действительно, мы видим, что в социальных медиа сейчас активно распространяется информация о том, что у нас задержан участник или сразу несколько участников СВО и что они чуть ли не захватили заложников. Но эта информация не соответствует действительности. Силовые ведомства действительно производили на территории района задержание. Арестован был один из преступников, который находился в федеральном розыске. Спецоперация по его задержанию заняла около часа. Всё происходило в полдень. Пострадавших нет. Сейчас всё спокойно, — рассказал журналистам глава администрации Жирновского района Волгоградской области Пётр Мармура.

Отметим, в силовых структурах ситуацию пока не комментируют.

Скриншот: Ночной Волгоград / t.me