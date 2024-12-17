Три человека пострадали в массовом ДТП «паровозиком» в Волгограде

В Ворошиловском районе Волгограда произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем напротив дома № 1 по ул. Рабоче-Крестьянская.

По цепочке столкнулись четыре автомобиля: Kia Sorento, Nissan Almera, Renault Logan и «Нива». В результате на проезжей части образовался «паровозик» из машин.

В ДТП пострадали водитель Nissan и два пассажира из автомобиля Renault. Всех увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области