Происшествия

Три человека пострадали в массовом ДТП «паровозиком» в Волгограде

Происшествия 17.12.2024 10:19
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17.12.2024 10:19


В Ворошиловском районе Волгограда произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем напротив дома № 1 по ул. Рабоче-Крестьянская.

По цепочке столкнулись четыре автомобиля: Kia Sorento, Nissan Almera, Renault Logan и «Нива». В результате на проезжей части образовался «паровозик» из машин.

В ДТП пострадали водитель Nissan и два пассажира из автомобиля Renault. Всех увезли в больницу.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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