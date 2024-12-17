Мужчина под веществами скончался в машине ППС в Волгоградской области

В Волгоградской области проводится служебная проверка по факту смерти в патрульной машине полиции 38-летнего жителя Камышина, которого задержали на улице за неадекватное поведение, передает V102.RU.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что происшествие случилось 16 декабря. Полицейские патрульно-постовой службы обнаружили на одной из улиц Камышина мужчину, который вел себя странно.

- Документов, удостоверяющих личность, у гражданина не оказалось, а на обращение к нему патрульных, тот отреагировал агрессией. В ходе доставления нарушителя в отдел полиции задержанный почувствовал себя плохо в патрульном автомобиле, - сообщили в главке. - Полицейские оперативно оказали ему доврачебную помощь, одновременно вызвав бригаду медиков. Несмотря на проведённые медицинскими работниками мероприятия, гражданин скончался.

Позже удалось установить личность мужчины. Им оказался местный житель 38 лет, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за употребление наркотических или психотропных средств без назначения врача. Также он отказывался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, когда были основания полагать, что он употребил запрещенные вещества.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.