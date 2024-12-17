Волгоградцев ждут температурные качели

Общество 17.12.2024 21:39
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17.12.2024 21:39
В Волгоградской области объявлен желтый уровень опасности из-за трех неблагоприятных погодных явлений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис, до утра 18 декабря на севере региона ожидается сильный снег. Также до 19 декабря в области будет бушевать ветер с порывами от 16 до 21 метра в секунду. 18 декабря в области прогнозируют и гололед с изморозью.Напомним, как ранее сообщало V102.RU, 19 декабря в регионе резко похолодает. Ночью температура может опуститься до -14. Ожидаются сильный ветер, низовые метели и осадки в виде снега в некоторых районах, в том числе снег прогнозируют и в Волгограде. При этом уже на следующий день, 20 декабря, согласно новому прогнозу Волгоградского ЦГМС, температура воздуха начнет резко подниматься. В областном центре днем будет от 0 до +2.
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