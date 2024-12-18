Рыбный союз: красная икра в России подешевеет на 10%





Красная икра в России начала дешеветь с середины ноября, а уже в начале 2025 года она упадет в цене еще на 10%. Об этом заявил председатель Рыбного союза Александр Панин изданию «РИА Новости», передает V102.RU.

- Разговаривая с участниками рынка, мы понимаем, что икры в рынке много, спрос подсел на такой высокой цене, икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет, - пояснил изданию Панин.

Также специалист отметил, что в прошлом году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, что позволило значительно нарастить ее экспорт, при этом сохраняя основную часть продукта для продажи на территории страны. Несмотря на излишки производства, стоимость деликатеса не снизилась.

- Спрос рождает предложение, и в итоге цену перегрели к середине ноября, и пошел откат уже... В крупнейшей нашей специализированной «сетке» по икре цены уже колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида... цены 13 тысяч уже нет точно, - уверен специалист.

Напомним, к Новому году стоимость килограмма красной икры, по прогнозам экспертов, должна была перевалить за 10 тысяч рублей. На деле это уже произошло – на отдельных прилавках в сетевых магазинах за 120 граммов деликатеса просят от 1500 рублей.

В Волгограде же отмечается значительное снижение покупательской активности возле прилавков с красной икрой. По информации продавцов, спрос на этот продукт продолжает снижаться даже несмотря на приближение новогодних праздников. Не спасает ситуацию и сдерживание цен, рост которых прогнозировали месяцем ранее.