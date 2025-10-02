В Ростове треснула многоэтажка на Ивановского





В Ростове-на-Дону жители пятиэтажного дома на улице Ивановского, 34 заметили крупную трещину, которая прошла через стену от фундамента до крыши. Дом ранее считался пригодным для проживания, признаков аварийного состояния специалисты не выявляли, сообщает «Привет-Ростов».

К дому оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и представители профильных организаций. Они провели первичный осмотр и приняли решение о расселении одного из подъездов. Для людей, вынужденных покинуть квартиры, власти организовали временные пункты обогрева прямо на месте — в специально подогнанных автобусах. Всем эвакуированным предоставят возможность переселиться в маневренный фонд. Тем, кто предпочтет временно перебраться к родственникам или в иные места, пообещали выделить транспорт для перевозки.



Назначена работа экспертов, которые детально изучат обстоятельства происшествия и определят, что стало причиной повреждения конструкции. О ходе обследования сообщил заместитель главы администрации города Александр Скрябин, подчеркнувший, что безопасность жителей стоит на первом месте, а все необходимые меры для защиты горожан принимаются без задержек.



